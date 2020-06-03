Sokağa çıkan çocuklar aileleriyle Taksim'e koştu
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Sokağa çıkan çocuklar aileleriyle Taksim'e koştu

Sokağa çıkan çocuklar aileleriyle Taksim'e koştu Korona virüs önlemleri kapsamında bugün izinli olarak sokağa çıkan 18 yaş altı çocuklar ve gençler Taksim'e koştu.

03.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:39

Sokağa çıkan çocuklar aileleriyle Taksim'e koştu

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında bugün izinli olarak sokağa çıkan 18 yaş altı çocuklar ve gençler Taksim'e koştu.

Korona virüs nedeniyle evlerinde beklemek zorunda olan 0-18 yaş arası çocuklar için saat 14.00 ile 20.00 arası sokağa çıktı. 18 yaş altı çocuklar izinlerinin başlaması ile beraber Taksim'e koştu. İstiklal Caddesi'nin girişinde maskelerini alıp ellerini dezenfekte eden çocuklar ve gençler doyasıya gezip eğlendi. Ailelerde çocuklarının sürekli evde olduğunu ve dışarı çıkarmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti. Çocukların İstiklal Caddesi'nde gezdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sokağa çıkan çocuklar aileleriyle Taksim'e koştu

Kaynak: İHA

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