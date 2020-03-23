Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulamasına uymayan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulamasına uymayan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve ilçelerde yaptıkları uygulamalarla sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ikazda bulundu.

Ekipler, genellikle bankamatik ve banka ile park ve bahçe önlerinde toplanan yaşlıları uygulama hakkında bilgilendirilip kısıtlamaya uymayanları ekip araçlarıyla evlerine bıraktı.

Karabük Valisi Fuat Gürel de kent merkezinde dolaşarak rastladığı 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte her türlü önlemin alındığını ifade ederek, vatandaşlardan resmi kurumların açıklamaları ve talimatlarına uymalarını istedi.

Safranbolu'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

Öte yandan Safranbolu'da Kaymakamlık öncülüğünde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA