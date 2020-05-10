SOKAĞA ÇIKAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR EVİNE DÖNDÜ -KAĞITHANE
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SOKAĞA ÇIKAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR EVİNE DÖNDÜ -KAĞITHANE

SOKAĞA ÇIKAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR EVİNE DÖNDÜ -KAĞITHANE
10.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:19

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM-Serdar ALTINTEPE-İdris TİFTİKCİİSTANBUL DHAKoronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma serbestliği sona erdi.

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM-Serdar ALTINTEPE-İdris TİFTİKCİİSTANBUL DHA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma serbestliği sona erdi. Uzun süreden beri ilk defa dışarı çıkan vatandaşlar, 4 saatlik serbestlikten memnun olduklarını belirttiler. Serbestliğin sona ermesiyle 65 ve üzeri vatandaşlar evlerine döndü.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan sokağa çıkma kısıtlaması Pazar günü 11.00-15.00 arasında kaldırıldı. Vatandaşların yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla kendilerine verilen 4 saat dışarı çıkma izinleri bitti. Vatandaşlar kendilerini parklara attı. Yürüyüş yapan ve arkadaşları ile hasret gideren 65 yaş ve üstü vatandaşlar saatler 15.00'i gösterince yeniden evlerinin yolunu tuttu. Dört saat bile olsa dışarı çıkmaktan memnun olduklarını belirten vatandaşlar koronavirüsün bir an önce bitmesini ve eski günlere dönmek istediklerini söylediler.

BAYRAM YAPTIK

Kağıthane'de yürüyüş yapmak için dışarı çıkan 67 yaşındaki Reha Tanrıver Günümüz çok güzel geçti. Bayram yaptık. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Şimdi eve döneceğiz. İlaçlarımızı alıp yatacağız. Ben zaten hastaydım. Bir de koronavirüs geldi. Beş aydır evde yatıyorum. Şimdi dışarı çıktım. Bugün her yerde yaşlılar var dedi.

Yürüyüş yapmak için parka gelen Hasan Kocaman (87) Aylardır içerideydik. Bacaklarımız tutulmuştu. Biraz yürüyüş yaptık. Şimdi eve gidiyoruz diye konuştu.

DOĞANIN, GÜNEŞİN, ÖZGÜRLÜĞÜN NE KADAR GÜZEL OLDUĞUNU HİSSETTİM

Bakırköy'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar saat 15.00 olmadan evlerine geri döndü. Fırından pide alarak evine dönen Sevim Önaloğlu, 55 gün boyunda görmediği yeğenlerini görmeye gittiğini söyledi. Doğanın, güneşin ve özgürlüğün değerini hissettiğini ifade eden Önaloğlu şöyle konuştu

55 gündür karantinadayım. Kitap okuyarak, spor yaparak, dua ederek vakit geçirdim. Nasıl geçtiğini de hissetmedim. Öyle korkunç bir ölüm yaşamaktansa evde kalırım. Dünya eve sığıyor. Yeter ki insanlar sabırlı olmayı bilsinler. 55 gün sonra ilk defa dışarı çıktım. Biraz yürüdüm. Doğanın, güneşin, özgürlüğün ne kadar güzel olduğunu yürekten hissettim. Çok mutluyum ama yine de hafta arasında bir veya iki saat 65 yaş üstüne izin verseler, kendi ihtiyaçlarımızı alabilme imkanını bize verseler yaşama daha sıkı tutunuruz. Bugün uzaktan da olsa yeğenlerimi gördüm, onların çocuklarını gördüm. Özlemimi giderdim, pidemi aldım evime dönüyorum.

Bakırköy sokaklarında geçen 4 saatlik sürenin ardından evine dönen vatandaşlardan Sabahattin Gülen de eşiyle beraber torunlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Sarıyer'de 4 saat için dışarı çıkan vatandaşlar kendilerini parklara attı. Tarabya sahilde Yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlar saatler 15.00'i gösterince yeniden evlerinin yolunu tuttu.

SOKAĞA ÇIKAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR EVİNE DÖNDÜ -KAĞITHANE

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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