Sokağa çıkan 65 yaş üstüne para cezası Sokağa çıkan 65 yaş üstüne para cezasıMERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında polis, yaptığı denetimlerde tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan 20 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesti.

Sokağa çıkan 65 yaş üstüne para cezası

MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında polis, yaptığı denetimlerde tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan 20 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesti.

Tarsus ilçesinde 65 yaş üstüne getirilen kısıtlama nedeni ile polis kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Polis, koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimleri arttırarak evde kalmaları yönünde anonslar ve kimlik kontrolleri yaptı. Tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü 20 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 392'şer TL ceza kesildi. Toplam da 7840 TL cezanın kesildiği yaşlılar ve polis arasında da zaman zaman ilginç diyaloglar da yaşanması dikkat çekti. Polis, bankada para çekmeye çalışan yaşlılara da yardım etmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: DHA