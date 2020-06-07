Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlardan gençlere maske ve sosyal mesafe sitemi
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Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlardan gençlere maske ve sosyal mesafe sitemi

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve istisna uygulaması kapsamında yeniden dışarı çıkan vatandaşlar, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan gençlere sitem etti.

Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlardan gençlere maske ve sosyal mesafe sitemi
07.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:32

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve istisna uygulaması kapsamında yeniden dışarı çıkan vatandaşlar, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan gençlere sitem etti.

İzmir'de saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkmaya başlayan 65 yaş ve üstü kişiler, sosyal mesafe kuralına uyarak, maske takarak sahilde, parklarda yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar bankta oturarak denizi seyrederken bazıları balık tuttu, bazı vatandaşlar ise gölgede serinlemeyi tercih etti.

65 yaşındaki sosyolog Ali Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada salgın sonrası ülkede en çok görülen eksikliğin sosyal mesafeye uymamak olduğunu, insanların daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

71 yaşındaki ev hanımı Ayşe Koçak da çok zorlanmaya başladıklarını ifade ederek, "Ağzını kapatıp burnunu açanlar var, burnu da kapatmak lazım. Uymayanları görüyor ve çok üzülüyoruz, çok sevdiğimiz insanlarla bir araya gelemiyoruz. Uyarmamız gerekiyor." dedi.

Emekli memur Hüseyin Gürgen ise 71 yaşında olduğunu ve kendilerine serbestlik uygulandığında yürüyüş yapabilmenin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Bilinçli olursak daha çabuk kurtuluruz. Bir kişi kaç kişiye bulaştırıyor. Yaptıklarını onaylamıyorum. Yapılmaması gereken şeyler. Çok dikkat etmek lazım." diye konuştu.

"Kendimi toplumdan soyutlanmış hissediyorum"

67 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Akkuş ise sürekli evde kalmanın beraberinde psikolojik sıkıntılar getirdiğini, kurallara uymayan insanların kendilerini çok rahatsız ettiğini söyledi.

Akkuş, şunları kaydetti:

"Biz bu kadar uzun süre kurallara uyarken bazılarının uymaması bizi doğal olarak rahatsız ediyor. Herkesin bu kurallara uyması gerektiğini düşünüyoruz. Televizyonda gördüğüm asker uğurlamaları akşam beni çok rahatsız etti. Bunların engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz evde kalmaktan oldukça sıkıldık. Haftada 1 gün sokağa çıkma serbestliği aslında bize yetmiyor. Kendimi toplumdan soyutlanmış hissediyorum. Bizi korumak için kabul ediyorum ama süre uzadığı için bizde de sıkıntı oluştu."

Orman yüksek mühendisi olduğunu söyleyen 76 yaşındaki Tarcan Tüter de sürecin kendileri için çok zor geçtiğini belirterek, "Son zamanlarda bıkkınlık geldi. 2,5 ayda 6 kilo aldım. Herkesin sosyal mesafeye uyması lazım." dedi.

68 yaşındaki Nilgün Tüter, sokakta gördüğü gençlerin tedbirlere hiç dikkat etmediğini belirterek, "Gençler hiç düşünmüyor. Maske bile yok. Çemberlerin içerisine girmemişler. Bizi de doktorları da düşünmeleri lazım. O doktorlar neler çekiyor. Günah." dedi.

Emekli memur 74 yaşındaki İbrahim Önder Gülyurt ise görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Kendi sıhhatim açısından evde oturmayı tercih ediyorum. Akciğerimdem ameliyatlıyım. Özellikle maske takılmasını istiyorum. Maske olmazsa olmaz. Gençlerin maskesiz dolaşmasını sevmiyorum. Evvela maske." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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