- Sokağa çıkan 18 yaşındaki genç polisleri" Dedeme yemek götürdüm" diye kandırmaya çalıştı- Cezayı... - Sokağa çıkan 18 yaşındaki genç polisleri" Dedeme yemek götürdüm" diye kandırmaya çalıştı Cezayı yiyince, "Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum.

- Sokağa çıkan 18 yaşındaki genç polisleri" Dedeme yemek götürdüm" diye kandırmaya çalıştı

Cezayı yiyince, "Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum.Polis abiler yakaladı" itirafında bulundu

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'un çeşitli noktalarında polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Maltepe Gülsüyu'ndaki denetime takılan 18 yaşındaki genç polis ekiplerinin nereye gittiğini sorması üzerine, " Dedeme yemek götürdüm" dedi. Polis vefa destek ekiplerini gence hatırlatıp, gence sokağa çıktığı için cezai işlem uyguladı. Para cezası yiyen genç İhlas Haber Ajansı ekibine itirafta bulunarak, " Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum. Polis abiler yakaladı" dedi.

Megakent İstanbul'da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde ilginç anlarda yaşanıyor. O anlardan birisi de Maltepe ilçesi, Gülsuyu mevkiinde kaydedildi. Seyir halindeki araçları durduran polis ekipleri, sürücü ve araç içindekilerden gerekli belgeleri göstermelerini istedi. 18 yaşındaki Ahmet Efe'nin sürdüğü otomobili durduran ekipler, genç Efe'ye 'Nereye gidiyorsun?' diye sorduklarında genç, '75 yaşındaki dedeme yemek götürdüm' dedi. Bunun üzerine polisler, ihtiyaç sahipleri için oluşturulan Vefa Destek Grubunu hatırlatarak, o gruptan bir telefonla yardım isteyebileceğini söyledi. Cezai işlem uygulanan genç ise sokağa çıkma kısıtlamasından ve Vefa Destek Grubunun hizmetlerinden haberi olmadığını söyledi.

18 yaşındaki genç gerçeği İHA'ya itiraf etti

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç cezai işlem uygulandıktan sonra aracının içinden İhlas Haber Ajansı muhabirine gerçeği itiraf etti, "Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum, polis abiler yakaladı. Yasak olduğunu bilmiyordum; uzun zamandır televizyon izlemiyordum." dedi. Polis ekiplerinin denetimi kısıtlamasının son bulacağı saat 00.00'e kadar devam edecek.

Kaynak: İHA