- Sokağa çıkan 18 yaşındaki genç polisleri" Dedeme yemek götürdüm" diye kandırmaya çalıştı- Cezayı...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› - Sokağa çıkan 18 yaşındaki genç polisleri" Dedeme yemek götürdüm" diye kandırmaya çalıştı- Cezayı... - Haber
İstanbul, Maltepe, Polis, EFE, 3. Sayfa

- Sokağa çıkan 18 yaşındaki genç polisleri" Dedeme yemek götürdüm" diye kandırmaya çalıştı- Cezayı...

- Sokağa çıkan 18 yaşındaki genç polisleri" Dedeme yemek götürdüm" diye kandırmaya çalıştı Cezayı yiyince, "Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum.

19.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:52
- Sokağa çıkan 18 yaşındaki genç polisleri' Dedeme yemek götürdüm' diye kandırmaya çalıştı- Cezayı...

- Sokağa çıkan 18 yaşındaki genç polisleri" Dedeme yemek götürdüm" diye kandırmaya çalıştı

Cezayı yiyince, "Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum.Polis abiler yakaladı" itirafında bulundu

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'un çeşitli noktalarında polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Maltepe Gülsüyu'ndaki denetime takılan 18 yaşındaki genç polis ekiplerinin nereye gittiğini sorması üzerine, " Dedeme yemek götürdüm" dedi. Polis vefa destek ekiplerini gence hatırlatıp, gence sokağa çıktığı için cezai işlem uyguladı. Para cezası yiyen genç İhlas Haber Ajansı ekibine itirafta bulunarak, " Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum. Polis abiler yakaladı" dedi.

Megakent İstanbul'da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde ilginç anlarda yaşanıyor. O anlardan birisi de Maltepe ilçesi, Gülsuyu mevkiinde kaydedildi. Seyir halindeki araçları durduran polis ekipleri, sürücü ve araç içindekilerden gerekli belgeleri göstermelerini istedi. 18 yaşındaki Ahmet Efe'nin sürdüğü otomobili durduran ekipler, genç Efe'ye 'Nereye gidiyorsun?' diye sorduklarında genç, '75 yaşındaki dedeme yemek götürdüm' dedi. Bunun üzerine polisler, ihtiyaç sahipleri için oluşturulan Vefa Destek Grubunu hatırlatarak, o gruptan bir telefonla yardım isteyebileceğini söyledi. Cezai işlem uygulanan genç ise sokağa çıkma kısıtlamasından ve Vefa Destek Grubunun hizmetlerinden haberi olmadığını söyledi.

18 yaşındaki genç gerçeği İHA'ya itiraf etti

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç cezai işlem uygulandıktan sonra aracının içinden İhlas Haber Ajansı muhabirine gerçeği itiraf etti, "Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum, polis abiler yakaladı. Yasak olduğunu bilmiyordum; uzun zamandır televizyon izlemiyordum." dedi. Polis ekiplerinin denetimi kısıtlamasının son bulacağı saat 00.00'e kadar devam edecek.

- Sokağa çıkan 18 yaşındaki genç polisleri' Dedeme yemek götürdüm' diye kandırmaya çalıştı- Cezayı...

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haber
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haber
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haber
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi Haber
Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Haber
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır
Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'bedava ekmek yasaklandı' dedi, valilikten jet yanıt geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı
Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı
Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza
Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da...
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Deniz Seki Ebru Polat Hande Yener Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Zinedine Zidane Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: - Sokağa çıkan 18 yaşındaki genç polisleri" Dedeme yemek götürdüm" diye kandırmaya çalıştı- Cezayı... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:51:20. #1.15#
title