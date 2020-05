Sokağa çıkamayınca jandarmadan istedi, down sendromlu kızı için pasta geldi Sokağa çıkamayınca jandarmadan istedi, down sendromlu kızı için pasta geldiMALATYA'da, 65 yaş yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan Ayşe Atilla (66), down sendromlu kızı Fatma'nın (19) doğum günü için jandarmayı arayıp, pasta getirmelerini rica etti.

Sokağa çıkamayınca jandarmadan istedi, down sendromlu kızı için pasta geldi MALATYA'da, 65 yaş yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan Ayşe Atilla (66), down sendromlu kızı Fatma'nın (19) doğum günü için jandarmayı arayıp, pasta getirmelerini rica etti. Genç kıza pasta getiren jandarma, sürpriz yapıp, doğum gününü kutladı. Darende ilçesine bağlı Günpınar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Atilla, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 65 yaş yasağı nedeniyle sokağa çıkamayınca 19 yaşına giren kızı down sendromlu Fatma için pasta alamadı. Bunun üzerine jandarmayı arayan Atilla, kızının doğum günü için pasta getirmelerini rica etti. Atilla'nın isteğini geri çevirmeyen jandarma ekipleri, pasta alarak, ailenin evine geldi. Doğum günü sürprizi karşısında şaşıran Fatma Atilla, çok mutlu olurken, duygulanan annesi Ayşe Atilla ise jandarmaya teşekkür etti. Kaynak: DHA