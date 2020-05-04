Sokağa çıkamayınca evlerinin bahçesinde Survivor yarışması düzenlediler
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Sokağa çıkamayınca evlerinin bahçesinde Survivor yarışması düzenlediler

Sokağa çıkamayınca evlerinin bahçesinde Survivor yarışması düzenlediler
04.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:09

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bir arada bulunan 9 kuzen, evin bahçesine Survivor etabı kurdu.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bir arada bulunan 9 kuzen, evin bahçesine Survivor etabı kurdu. En küçükleri 8 yaşında olan kuzenle, kıyasıya yarışarak hem eğlendi hem de 'Dominik'e başarılar' mesajı verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Demir ailesi, sokağa çıkma kısıtlamasını eğlenceli hale getirmek için survivor yarışması düzenledi. Yarışmayı gerçeğine benzetmeye çalışan 9 kuzen, "Survivor Deniztepesi" adı altında yarıştılar. Platformda ünlüler ve gönüllüler olarak yarışan kuzenler, araba lastikleri, plastik sera sandıkları üzerinden atlayarak, elleriyle çember şeklindeki lastiği tahta kazıklardan geçirdiler. Son bölümde ise portakal ve limonlar ile hedefi vurdular.

Deniztepesi Mahallesi'nde düzenledikleri yarışma ile ilgili Kemal Demir, "Sokağa çıkma ve karantinada olduğumuz için bugünlerde çocukları ve kuzenleri eğlendirmek için böyle bir platform oluşturdum. Kuzenler ve çocuklar Survivor ve Acun'u çok sevdikleri için böyle bir şey yapayım dedim. Hep beraber uzun zamandır bir araya gelemiyorduk. Bu sokağa çıkma yasağı sayesinde hep beraber bir arada olduğumuz için böyle bir etkinlik düzenledik. Buradan tüm Türkiye'ye mesajım ne olursa olsun evde kal Türkiye" dedi.

Yarışmanın sunuculuğunu yapan Kemal Devrim Demir ise, "Bugün burada 'Deniztepesi Survivor' yarışmasını sundum. Acun abiye özendim. Acun abiyi çok seviyoruz çocuklar ve kuzenler olarak. Bugün bunu yapma amacımız evde sıkılan çocuklarla, kuzenlerle güzel vakit geçirmekti. Başardığımızı da düşünüyorum. Gerçekten ilerde Acun abi gibi büyük bir adam oluruz. Hepimiz de örnek alıyoruz onu. Buradan tüm Türkiye'ye evde kalmasını diliyorum. Burada yaş sınırı yok. En küçüğümüz 8 yaşında, en büyüğümüz ise 34 yaşında. Hepimiz kuzeniz. Demir ailesi olarak böyle bir etkinlik hazırladık. Bizi izleyen ve destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Yarışmanın en küçük ferdi olan 8 yaşındaki Berk Buğra Demir, "Acun abi ve Survivor'ı çok seviyorum. Orada yarışan Berkan Karabulut abiye de başarılar dilerim. Biz de etkinlik yaptık. Hem vakit geçiriyoruz hem de eğleniyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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