Sokağa çıkamayınca damda bisiklet keyfi yaptı
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Antalya, Yaşam

Sokağa çıkamayınca damda bisiklet keyfi yaptı

Antalya'da yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklardan birinin damda bisiklet sürmesi gülümsetti.

08.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:20
Sokağa çıkamayınca damda bisiklet keyfi yaptı

Antalya'da yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklardan birinin damda bisiklet sürmesi gülümsetti.

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar, oyunlarını bahçe ve damlara taşıdı. Ailesi tarafından bisiklet alınan 7 yaşlarındaki bir çocuk ilk sürüşünü yapmak için evlerinin damına çıkmak zorunda kaldı. İlk pedalına tedbirli şekilde basan çocuğunun bu denemelerini, karşı binadaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeniyle izlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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