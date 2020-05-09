Sokağa çıkamayanlar, Anneler Günü çiçeklerini telefonla sipariş etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokağa çıkamayanlar, Anneler Günü çiçeklerini telefonla sipariş etti

Sokağa çıkamayanlar, Anneler Günü çiçeklerini telefonla sipariş etti
09.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:17

Sokağa çıkamayanlar, Anneler Günü çiçeklerini telefonla sipariş etti Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çiçekçilere gelemeyen vatandaşlar, Anneler günü için telefonla arayarak çiçek sipariş etti.

Sokağa çıkamayanlar, Anneler Günü çiçeklerini telefonla sipariş etti

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çiçekçilere gelemeyen vatandaşlar, Anneler günü için telefonla arayarak çiçek siparişi verdi

SİVAS - Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çiçekçilere gelemeyen vatandaşlar, Anneler günü için telefonla arayarak çiçek sipariş etti.

Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüsü salgını esnafların işlerini olumsuz yönde etkiledi. Bu kapsamda çiçekçiler dükkanlarını kapatmasa da satışları oldukça düştü. Sivas'ta Anneler gününün gelmesiyle çiçek satışlarında artış gözlendi. Korona virüsü salgını dolayısıyla zor günler geçiren çiçekçilerin işlerinde, anneler gününün gelmesiyle artış yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise çiçekçileri arayarak sipariş verdi.

Kent merkezi Kepenek Caddesince çiçekçilik yapan Ahmet Dilmer, tüm annelerin anneler gününü kutladığını belirterek, " Virüsten dolayı işlerimiz bayağı bir düşüktü. Ama bugün anneler günü olduğu için biraz canlılık var. Ama tabi ki her seneki anneler gününün yerini tutmuyor. Yine de şükür diyelim, çok şükür. Çiçeklerde de bayağı bir sıkıntı çektik bu sene getirelim mi, getirmeyelim mi? İthal çiçek girmedi. Yerlilerden de biraz sıkıntı oldu tabi ama çok şükür." dedi. 65 yaş altı ve 20 yaş üstü vatandaşların genellikle telefonla sipariş verdiğini belirten Dilmer, dışarı çıkıp alan vatandaşlarında olduğunu dile getirdi.

Anneler günü için çiçek alan bir vatandaş ise, "Ben kendi annemi kaybettim ama ben de kardeşim ve yengeme alıyorum anneler günü için. Herkesin anneler günü kutlu olsun" dedi.

Sokağa çıkamayanlar, Anneler Günü çiçeklerini telefonla sipariş etti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Haber
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek Haber
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı Haber
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Demet Akalın Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Lionel Messi Malcolm Thomas Utku Yuvakuran
Daha Fazla Kaza Mayıs Avrupa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sokağa çıkamayanlar, Anneler Günü çiçeklerini telefonla sipariş etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 16:44:04. #1.15#
title