Sokağa çıkamayan yaşlıların evcil hayvanlarını gezdirdiler
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Sokağa çıkamayan yaşlıların evcil hayvanlarını gezdirdiler

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü birçok vatandaşın evcil hayvanlarının gezdirilmesi yönündeki talebi üzerine Genç Kızılay İstanbul gönüllüleri, sahiplerinden teslim aldıkları evcil hayvanları gezdirdi.

01.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:21
Sokağa çıkamayan yaşlıların evcil hayvanlarını gezdirdiler

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü birçok vatandaşın evcil hayvanlarının gezdirilmesi yönündeki talebi üzerine Genç Kızılay İstanbul gönüllüleri, sahiplerinden teslim aldıkları evcil hayvanları gezdirdi.

Korovirüs salgını nedeniyle risk grubu olan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle sınırlandırılmıştı. Alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolleri gibi ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları'nın aracılığıyla karşılanan bu vatandaşlardan evcil hayvanları olanlar, bir süredir sokağa çıkamayan hayvanlarının da gezdirilmesini talep etti. İstanbul'da evcil hayvanı olan birçok vatandaşın yaşadıkları ilçenin kaymakamlıklarını arayarak, evcil hayvanları için yardım istemesi üzerine kaymakamlık birimleri durumu Türk Kızılayı'na bildirdi. Genç Kızılay İstanbul gönüllüleri, Türk Kızılayı'na bağlı Genç Kızılay İstanbul İl Başkanı Berat Akova'nın talimatlarıyla harekete geçti. Kadıköy'de yaşayan birçok kişinin talebi üzerine Genç Kızılay Kadıköy İlçe Başkanlığı'na bağlı gönüllüler, sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların evlerine giderek evcil hayvanlarını teslim aldı. Aldıkları hayvanları gezdiren gönüllüler, daha sonra tekrar evlere giderek hayvanları sahiplerine teslim etti.

 "SESSİZ DOSTLARIMIZA KAYITSIZ KALAMADIK"Genç Kızılay Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Onur Özker uygulama ile ilgili, "Süreç Kaymakamlığa gelen telefon talepleriyle ilerledi. 65 yaş üzerinde sokağa çıkması riskli olan vatandaşlarımız, 'Evcil hayvanlarımızı gezdirir misiniz' diye Kaymakamlığımıza müracaat etmişler. Biz de bu sessiz dostlarımıza kayıtsız kalmadık ve Genç Kızılay İstanbul gönüllüleri olarak bu dostlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderdik. Üç günde bir bu sessiz dostlarımızın gerek gezdirme olsun, gerek yıkama olsun tüm ihtiyaçlarını dışarıda gideriyoruz ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sorunlarını bu şekilde çözüyoruz" diye konuştu. "GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV"Köpeğinin gezdirilmesi için talepte bulunan 66 yaşındaki Filiz Fırtına ise evine gelen gönüllüleri görünce, "Çok teşekkür ediyorum. Hiç ummazdım böyle bir yardımın yapılacağını, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir görev" diyerek, Liçi isimli köpeğini Genç Kızılay gönüllülerine teslim etti. Gönüllüler, Liçi ve birçok köpeği sahiplerinden teslim alarak gezdirdikten sonra tekrar sahiplerine teslim etti. 

 


Kaynak: DHA

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