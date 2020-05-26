Sokağa çıkamayan vatandaşlara 'mobil ekmek aracı' ile ekmek satılıyor
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Sokağa çıkamayan vatandaşlara 'mobil ekmek aracı' ile ekmek satılıyor

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekmek ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar için Yozgat'ta fırıncılar mobil ekmek aracını hizmete sunarak ekmek satışı yapıyor.

Sokağa çıkamayan vatandaşlara 'mobil ekmek aracı' ile ekmek satılıyor
26.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:50

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekmek ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar için Yozgat'ta fırıncılar mobil ekmek aracını hizmete sunarak ekmek satışı yapıyor.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı nedeniyle evde kalan vatandaşlar için Yozgat'ta mobil ekmek araçları hizmete sunuldu. Mahalle mahalle dolaşan mobil ekmek aracından vatandaşlar ekmek ihtiyacını karşılıyor. Fırınlarda üretilen ekmekler, kasalar içine konularak mobil ekmek araçlarıyla mahallelerde evinden çıkamayan vatandaşın ayağına kadar götürülüyor. Bazen ring halinde bazen de durarak ekmek satışının gerçekleştirildiği mobil ekmek aracı, evde kalanların ekmek ihtiyacını karşılıyor.

Fırıncılar ve satıcılar gerek üretim gerekse dağıtım aşamasında temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ediyor. Fırın çalışanları bone, maske, eldiven gibi tüm ekipmanları kullanarak üretim ve satış yapıyor.

Vatandaşların mağdur olmamaları için mahallelerde mobil ekmek araçlarını seferber ettiklerini söyleyen fırın işletmecisi Fahri Meral, "Vatandaşın mağdur olmaması için mobil ekmek araçlarımızı görevlendirdik, mahallelerde vatandaşın ihtiyacını karşılaması için ekmek satıyoruz. İşletmemizde de üretime devam ediyoruz, 4 tane mobil ekmek aracımız mahallelerde ekmek dağıtımı yapıyor. Bugün 8 bin civarı ekmek üretimi yaptık ve vatandaşın hizmetine sunduk" dedi.

Ekmek satıcısı Şevket Sarıaslan ise "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşımız sokağa çıkamadığı için biz de mobil ekmek aracımızı hizmete soktuk. Mahallelerde ekmek satıyoruz. Vatandaşta gayet bu durumdan memnun ve bize teşekkür ederek evlerine gidiyorlar. Şimdiye kadar 500 adet ekmek sattık" şeklinde konuştu.

Nida Ulubaş isimli vatandaş da, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekmek ihtiyacımızı gidermek amacıyla dışarı çıktık, ekmeğimizi aldık. Mobil ekmek aracı geldi, çok güzel bir hizmet" ifadelerinde bulundu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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