Sokağa çıkamayan vatandaşlar için 'mobil ekmek aracı' ile satış yapılıyor
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Sokağa çıkamayan vatandaşlar için 'mobil ekmek aracı' ile satış yapılıyor

Sokağa çıkamayan vatandaşlar için 'mobil ekmek aracı' ile satış yapılıyor Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekmek ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar için Yozgat'ta fırıncılar mobil ekmek aracını hizmete sunarak ekmek satışı yapıyor.

Sokağa çıkamayan vatandaşlar için 'mobil ekmek aracı' ile satış yapılıyor
26.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:50

Sokağa çıkamayan vatandaşlar için 'mobil ekmek aracı' ile satış yapılıyor

YOZGAT - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekmek ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar için Yozgat'ta fırıncılar mobil ekmek aracını hizmete sunarak ekmek satışı yapıyor.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı nedeni ile ekmek ihtiyacı olan vatandaşlar için Yozgat'ta mobil ekmek araçları hizmete sunuldu. Mahalle mahalle dolaşan mobil ekmek aracında vatandaşlar ekmek ihtiyacını karşılıyor.

Fırınlarda üretilen ekmekler, kasalar içine konularak mobil ekmek araçlarıyla mahallelerde evinden çıkamayan vatandaşın ayağına kadar götürüldü. Bazen ring halinde bazen de sabit durarak ekmek satışının gerçekleştirildiği mobil ekmek aracında fırıncı esnafı evlerindeki halka sesini duyurabilmek için 'Ekmekçi, mahallenize ekmek geldi' diye bağırdı. Yolunu gözledikleri ekmekçinin mahallelerine gelmesi üzerine vatandaşlar mobil ekmek aracının yanına gelerek ekmeklerini aldı.

Fırıncılar ve satıcılar gerek üretim gerekse dağıtım aşamasında temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ediyor. Fırın çalışanları ekmek dağıtımı sırasında bone, maske, eldiven gibi tüm ekipmanları kullanarak üretim ve satış yapıyor.

Vatandaşların mağdur olmamaları için mahallelerde mobil ekmek araçlarını seferber ettiklerini söyleyen fırın işletmecisi Fahri Meral, "Vatandaşın mağdur olmaması için mobil ekmek araçlarımızı görevlendirdik, mahallelerde vatandaşın ihtiyacını karşılaması için ekmek satıyoruz. İşletmemizde de üretime devam ediyoruz, 4 tane mobil ekmek aracımız mahallelerde ekmek dağıtımı yapıyor. Bugün 8 bin civarı ekmek üretimi yaptık ve vatandaşın hizmetine sunduk" dedi.

Ekmek satıcısı Şevket Sarıaslan ise "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşımız sokağa çıkamadığı için biz de mobil ekmek aracımızı hizmete soktuk. Mahallelerde ekmek satıyoruz. Vatandaşta gayet bu durumdan memnun ve bize teşekkür ederek evlerine gidiyorlar. Şimdiye kadar 500 adet ekmek sattık" şeklinde konuştu.

Nida Ulubaş isimli vatandaşta, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekmek ihtiyacımızı gidermek amacıyla dışarı çıktık, ekmeğimizi aldık. Mobil ekmek aracı geldi, çok güzel bir hizmet" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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