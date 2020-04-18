Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi.

Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokağa çıkamayan Antalyalılar soluğu apartman çatılarında aldı. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu kent merkezinde bulunan binaların çatılarına çıkan vatandaşlar farklı yollarla zaman geçirdi. 5 kişilik bir aile çatıya serdikleri halının üzerinde oturarak zaman geçirirken, bir grup vatandaş ise güneşten korunmak için çatıya çardak yaptı. Birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına koydukları sandalyelerde oturdu.

4 kişilik arkadaş grubu ise çatıya kurdukları masanın etrafında oturarak yüksek sesle müzik dinledi. Arkadaş grubu bir süre sonra müziğin etkisiyle kalkıp oynamaya başladı. Oynayan kişiler çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Kaynak: DHA