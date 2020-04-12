Sokağa çıkamayan torunlarına topaç çevirmeyi öğretiyor
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Tufanbeyli, Adana, Güncel

Sokağa çıkamayan torunlarına topaç çevirmeyi öğretiyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 60 yaşındaki Hülya Ozancı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde torunlarına topaç çevirme oyununu öğretiyor.

12.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:56
Sokağa çıkamayan torunlarına topaç çevirmeyi öğretiyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 60 yaşındaki Hülya Ozancı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde torunlarına topaç çevirme oyununu öğretiyor.

Yeni Cami Mahallesinde 2 torunuyla yaşayan Ozancı, sokağa çıkma yasağından dolayı evinin bahçesinde torunlarıyla vakit geçiriyor.

Ozancı, evde arta kalan zamanlarında torunlarıyla birlikte topaç çevirme oyunu oynuyor.

Çocukluğundaki oyunları torunlarına da öğrettiğini aktaran Ozancı, "Torunlarıma, bizim çocukluğumuzda oynadığımız topaç oyununu öğretiyorum. Onlarla birlikte güzel bir şekilde oyun oynuyoruz. Eşim, gelinim, oğlum ve torunlarımızla evde canımız sıkılsa da kendimize topaç oynama gibi farklı oyun ve işler bulduk." dedi.

Sokağa çıkamayan torunlarına topaç çevirmeyi öğretiyor

Kaynak: AA

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