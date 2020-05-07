Sokağa çıkamayan minik kıza sürpriz doğum günü
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Sokağa çıkamayan minik kıza sürpriz doğum günü

Sokağa çıkamayan minik kıza sürpriz doğum günü
07.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:11

Sokağa çıkamayan minik kıza sürpriz doğum günü Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 9 yaşındaki Havva için jandarma ekipleri sürpriz doğum günü yaptı.

Sokağa çıkamayan minik kıza sürpriz doğum günü

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 9 yaşındaki Havva için jandarma ekipleri sürpriz doğum günü yaptı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kuskunkıran Mahallesi'nde ikamet eden 9 yaşındaki Havva Darduz isimli kız çocuğu, sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğundan dolayı doğum günü için 156 Jandarma hattını arayarak destek istedi. Konudan haberdar olan Çaldıran Kaymakamı Adem Can, minik Havva için yaş pasta alınarak jandarma ekiplerine teslim etti. Hemen Kuskunkıran Mahallesi'ne hareket eden jandarma ekipleri, minik Havva'nın kapısını çaldı. Karşısında jandarma ekiplerini gören minik kız sevincini gizleyemedi. Jandarmanın sürpriz doğum günü için çok mutlu olduğunu ifade eden Havva Darduz, Kaymakam Can başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Sokağa çıkamayan minik kıza sürpriz doğum günü

Kaynak: İHA

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