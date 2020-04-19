Sokağa çıkamayan komşularına konser verdi...Yaşlı komşuları için verdiği konserde gençler oynadı
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Kırıkkale

Sokağa çıkamayan komşularına konser verdi...Yaşlı komşuları için verdiği konserde gençler oynadı

Sokağa çıkamayan komşularına konser verdi.

19.04.2020 20:03 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:04
Sokağa çıkamayan komşularına konser verdi...Yaşlı komşuları için verdiği konserde gençler oynadı

Sokağa çıkamayan komşularına konser verdi...Yaşlı komşuları için verdiği konserde gençler oynadı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü komşuları için balkonundan konser verdi. Müziği duyan iki gençte kaldırımda çiftetelli oynadı.

Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesindeki Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki apartmanda oturan çıtı lakaplı müzisyen Murat Temür, sokağa çıkamayan komşularına moral olması için terasta konser verdi. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarda balkon ve pencerelere çıkarak müziğin ritmine ayak uydurdu. Müziğin sesini duyan iki gençte kaldırımda çiftetelli oynadı. Bazıları da o anları cep telefonlarına kaydetti.

Sokağa çıkamayan komşularına konser verdi...Yaşlı komşuları için verdiği konserde gençler oynadı

Kaynak: İHA

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