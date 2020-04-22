Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerine moral konseri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerine moral konseri - Haberler
Hasan Alp, Karabük, Güncel, Haber

Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerine moral konseri

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan huzurevi sakinleri için moral konseri düzenlendi.

22.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:08
Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerine moral konseri

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan huzurevi sakinleri için moral konseri düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yücel Huzurevi bahçesinde düzenlenen konserde sahneye çıkan ses sanatçısı Hasan Alp'i huzur evi sakinleri balkonlara çıkarak dinledi.

Alkış ve oyunla konsere katılan huzurevi sakinleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de şarkılar söyledi. 2 saat süren konserde huzurevi sakinleri, doyasıya eğlendi.

Sökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzur evi sakinlerinin her zaman yanlarında olduklarını, onların her ihtiyacını anında giderdiklerini söyledi.

Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin her türlü etkilikle yanlarında olduklarını anlatan Sökmen, bu kapsamda konser düzenlediklerini, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tek yer Haberler
İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tek yer
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Haberler
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Haberler
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Haberler
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı
Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar"...
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fettah Can Demet Akalın Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerine moral konseri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 23:07:14. #1.14#
title