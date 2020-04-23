Sokağa çıkamayan çocuklar için güvercin uçurdular Uşak'ın Banaz ilçesindeki Güvercinseverler Grubu üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkamayan çocuklar için güvercin uçurdu.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki Güvercinseverler Grubu üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkamayan çocuklar için güvercin uçurdu. Kültürpark Alanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, güvercinlerini havaya bıraktı. Bölgede evleri bulunan çocuklar, etkinliği pencerelerinden ve balkonlarından takip etti. Grup üyelerinden Akif Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların bayramı evlerinde geçirdiğini belirterek, çocuklara bir nebze moral vermek için etkinliği düzenlediklerini söyledi. Kaynak: AA