Sokağa çıkamayan çocuklar çatıda uçurtma uçurdu
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Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

Sokağa çıkamayan çocuklar çatıda uçurtma uçurdu

ANTALYA'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan birçok kişi evlerinin çatısına çıktı.

25.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:36
Sokağa çıkamayan çocuklar çatıda uçurtma uçurdu

ANTALYA'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan birçok kişi evlerinin çatısına çıktı. Aileleriyle çatıya çıkan ve uçurtma uçuran çocuklar da keyifli vakit geçirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde Antalya'da da vatandaşlar evlerinde kaldı. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu kent merkezinde, çoğu vatandaş soluğu evlerinin balkonlarında veya çatılarda aldı. Etiler Mahallesi'nde binanın çatısına koltuk çıkaran bir vatandaş günün büyük çoğunluğunu burada geçirdi.Yine aynı mahallede bir baba 3 çocuğunu alarak çatıya çıktı. Yanlarında getirdikleri uçurtmayı havalandıran çocuklar, gökyüzünde havalanan uçurtmayla keyifli vakit geçirdi.


Kaynak: DHA

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