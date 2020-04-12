Sokağa çıkamayan çocuklar balkonlarda eğlendi Düzce'de korona virüs sebebiyle sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı çocuklar, balkonlarında şarkılar söyleyerek birbirlerine moral verdiler.

Düzce'de korona virüs sebebiyle sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı çocuklar, balkonlarında şarkılar söyleyerek birbirlerine moral verdiler. Çocukların eğlendiği o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmaları yasaklandı. Okullarından ve arkadaşlarından uzak kalmak zorunda kalan çocuklar da bu süreçte bir nebze olsun eğlenebilmek için yeni formüller bulmaya başladı. Düzce merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde bir sitede yaşayan çocuklar, sokakta bir araya gelemeyince balkonlarına çıkarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Moral etkinliğinde hoparlörden açtıkları rap şarkısına balkonlarında eşlik eden çocuklar, keyifli vakit geçirerek birbirlerine moral verdi. Çocukların rap şarkısı bitince hep bir ağızdan 'evde kal Türkiye' diyerek vatandaşlara çağrıda bulunmaları da dikkat çekti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir site sakini, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/İHA)

Kaynak: İHA