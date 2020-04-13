Sokağa çıkamayan çocuğun doğum günü pastası belediye başkanından
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Başiskele, Güncel

Sokağa çıkamayan çocuğun doğum günü pastası belediye başkanından

Başiskele'de doğum günü sokağa çıkma yasağı gününe rastgelen küçük çocuğa, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü sürpriz yaparak doğum günü pastası gönderdi.

13.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:02
Sokağa çıkamayan çocuğun doğum günü pastası belediye başkanından

Başiskele'de doğum günü sokağa çıkma yasağı gününe rastgelen küçük çocuğa, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü sürpriz yaparak doğum günü pastası gönderdi.

Çalışmalar kapsamında doğum günü sokağa çıkma yasağı gününe rastgelen Başiskeleli bir çocuğa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü sürpriz yaptı. Başiskele'de ikamet eden ve sokağa çıkma yasağı olduğu için ailesi tarafından kendisine doğum günü pastası alınamayan Ertuğrul Çınar'ın yardımına belediye ekipleri yetişti. Belediye ekipleri, doğum günü pastasını tedarik ederek Başkan Özlü'nün selamıyla Ertuğrul'un evine kadar götürdü. Yapılan sürprize çok sevinen Ertuğrul ve ailesi, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'ye ve ekibine çok teşekkür ettiler.

Öte yandan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince Başiskele'de vatandaşların mağdur olmaması için temel gıda malzemelerini karşılamak için Başiskele Belediyesi ekiplerince karşılandı. Kriz Masası'na gelen çağrılar sonrasında Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli bir şekilde çalışan belediye ekipleri, vatandaşların yardımına koştu. Ekipler, ihtiyacı olan vatandaşların gıda, temizlik ve sağlık alışverişlerini yaparak kendilerine teslim etti.

Çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, halk sağlığını korumak adına dezenfekte çalışmalarını sokağa çıkma yasağı günlerinde de sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden oluşan dezenfekte ekipleri, sokağa çıkma yasağını da fırsata çevirerek boş kalan sokak ve caddeleri programlar dahilinde hummalı bir şekilde çalışarak özel solüsyonlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. Belediye ekipleri ayrıca sokak hayvanlarına da mama dağıtarak beslenmelerine yardımcı oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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