Sokağa çıkamayan çifte ekmeği polis aldı AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, koronavirüse karşı 65 yaş ve üzeri kişilere getirilen ksıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan Şenol (75) ve eşi Hatice Kor'un (69) ekmek ihtiyacını polis ekipleri karşıladı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, koronavirüse karşı 65 yaş ve üzeri kişilere getirilen ksıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan Şenol (75) ve eşi Hatice Kor'un (69) ekmek ihtiyacını polis ekipleri karşıladı.

Kentte koronovirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor. İncirliova ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, Küme Evleri'nde yaşan Şenol ve Hatice Kor çifti de ekmek almak için 155 Polis İmdat hattını arayıp yardım istedi. İhbar üzerine Kor çiftinin evine polis ekibi yönlendirildi. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekibi, önce Kor çiftinin evine gelip siparişini aldı. Ardından da markete gidip, sipariş edilen ekmekleri alıp, Kor çiftine teslim etti. Kor çiftini uyaran ekipler, "Sakın sokağa çıkmayın. Bir ihtiyacınız olursa 155'i yine arayın. Biz yine yardıma geliriz" diyerek evden ayrıldı.

Şenol Kor, yardımlarına yetişen polislere teşekkür edip, "Allah onlardan bin kere razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA