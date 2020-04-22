Sokağa çıkamayan çift, bağış yapmak için polisten yardım istedi
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Pamukkale, Almanya, Polis, Güncel

Sokağa çıkamayan çift, bağış yapmak için polisten yardım istedi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan, Almanya'dan emekli çift, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira bağışta bulundu.

22.04.2020 08:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:09
Sokağa çıkamayan çift, bağış yapmak için polisten yardım istedi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan, Almanya'dan emekli çift, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira bağışta bulundu. 65 yaş üzeri oldukları için evden çıkamayan ve internet bankacılığı kullanmayan çift, 155 polis imdat telefonunu arayıp, evlerine gelen polislere parayı teslim etti. 

Almanya'da uzun yıllar polis memuru olarak görev yapıp emekli olan Memnune Doğan (67) ile öğretmen emeklisi eşi Seyfi Doğan (69), Kuşpınar Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşıyor. Doğan çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 65 yaş üzeri kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına takıldıkları için evden dışarı çıkamıyor. Bütün günlerini evde geçiren Doğan çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak istedi.

155'İ ARAYIP, YARDIM İSTEDİLERİnternet bankacılığı kullanmayan Doğan çifti, kampanyaya para bağışında bulunmak için bankaya gidemeyince çareyi polisi aramakta buldu. 155 Polis İmdat telefonunu arayan çifti, 65 yaş üzere oldukları için evden çıkamadıklarını, kampanyaya bağışta bulunmak istediklerini söyledi. İhbar üzerine Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi, çiftin evine resmi polis ekibi gönderdi. Çiftin yaşadığı eve giden polis ekibi, kampanyaya bağışlanmak üzere verilen 2 bin TL'yi teslim aldı. Polis ekibi, çiftin kimlik bilgilerini alıp, bankaya giderek parayı yatırdı. Dekontunu da daha sonra Doğan çiftine teslim etti.Emekli öğretmen Seyfi Doğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunduğu belirterek, "Yaşımız nedeniyle evden çıkamıyoruz. Cumhurbaşkanımız kampanyayı açıklayınca, köylerden, şehirlerden her yerden yardımlar yağdı. Biz de yardım istedik. Ancak bankaya gidemiyoruz ve biz de polisi arayıp, yardım istedik. Eşimle birlikte kampanyaya katılmak istedik. Zaman yardımlaşma ve paylaşma, birlik beraberlik ve kardeşlik zamanıdır. Bu yardımla bizde çok mutlu olduk" dedi.

Almanya'da narkotik polisi olan ve emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüğü söyleyen Memnune Doğan ise, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya biz de elimizden geldiği kadarıyla katılmak istedik. Bizim de bu çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Evden temizlik ve yemek yaparak zaman geçiriyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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