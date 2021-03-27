'Sokağa bu kadar seksi çıkmazsın' Merve Boluğur'dan çok konuşulan paylaşım!
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'Sokağa bu kadar seksi çıkmazsın' Merve Boluğur'dan çok konuşulan paylaşım!

Hürriyet - Haberler | Magazin
'Sokağa bu kadar seksi çıkmazsın' Merve Boluğur'dan çok konuşulan paylaşım!

Şimdilerde şarkıcılığa soyunan 33 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı.

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Şimdilerde şarkıcılığa soyunan 33 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı.

Birlikteliğini ilan etmesine rağmen erkek arkadaşının yüzünü saklayan Merve Boluğur, paylaşımında yer verdiği ateş emojisiyle de dikkat çekmişti.

Kafe işleten Meriç Kırdan'ın, uzun süredir beraber olduğu sevgilisini, Boluğur ile aldattığı iddia edildi. Sanat yönetmeni Burak Dayı ile sürpriz ilişkisini altı ay önce bitiren ünlü oyuncu, iki haftadır birlikte olduğu Meriç Kırdan'la yeni bir fotoğrafını yayınladı.

Merve Boluğur, göğüs dekoltesi olan kareye, "Sokağa bu kadar seksi çıkmazsın" notunu düşerek, işletmecinin kıskançlık yaptığı imasında bulundu.

Kaynak: Hürriyet

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