Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar
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Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar

10.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:14
Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar

Hatay'da kanser hastası genç kadın ev kirasını ödeyemeyince 2 çocuğuyla birlikte evlerinden atıldı.

Hatay'da kanser hastası genç kadın ev kirasını ödeyemeyince 2 çocuğuyla birlikte evlerinden atıldı. Bir tarlanın ortasında kapı ve penceresi olmayan tek göz evde yaşam mücadelesi veren aile, hayırseverlerden gelecek yardımı bekliyor.

Kırıkhan ilçesinin Yeni Mahallesi'nde yaşayan Esin Şahran (30), dini nikahlı evli olduğu eşi Musa Gezgen ve 2 çocuğuyla birlikte aylık 500 TL olan ev kirasını 2 aydır ödeyemeyince ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Çaresiz kalan ve barınacak yer bulamayan genç kadın ve eşi Karadurmuşlu Mahallesi'nde bir tarlanın ortasında bulunan kapı penceresi, su ve elektriği olmayan, tek gözlü evde 2 aylık ve 2 yaşındaki çocuklarıyla yaşam mücadelesi veriyor.

Kanser hastası olan Esin Şahran tedavi göremediği için 2 ayılık bebeğine anne sütü veremediğini ifade ederek, "2 yıldır kanser hastasıyım. Tedavi olamıyorum. Kirayı ödeyemediğimiz için ev sahibi bizi evden çıkardı. Tarlanın ortasında bulduğumuz kapısı, penceresi, suyu, elektriği olmayan yerde burada 2 çocuğumla ortada kaldık. İş olmadığı için eşim iş bulamıyor. Ben yetkililerden yardım istiyorum. 2 aylık bebeğim var kanser hastası olduğum için bebeğime anne sütü veremiyorum. Geceleri çocuğum aç yatıyor bana yardım edin" dedi. - HATAY

Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar
Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar
Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:15:10. #1.15#
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