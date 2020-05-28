Sokağa atılan yaşlı kadına oğlu sahip çıktı
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Sokağa atılan yaşlı kadına oğlu sahip çıktı

Sokağa atılan yaşlı kadına oğlu sahip çıktı Adana'da iki yengesi ve kardeşi tarafından sokağa atılan 7 çocuk annesi hasta ve engelli kadına önce yardımsever vatandaş sahip çıktı ardından polisin ulaştığı çocuklarından biri evine götürdü Yaşlı kadın gelini ve çocuklarının kendini darp ettiğini...

28.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:36

Sokağa atılan yaşlı kadına oğlu sahip çıktı

Adana'da iki yengesi ve kardeşi tarafından sokağa atılan 7 çocuk annesi hasta ve engelli kadına önce yardımsever vatandaş sahip çıktı ardından polisin ulaştığı çocuklarından biri evine götürdü

Yaşlı kadın gelini ve çocuklarının kendini darp ettiğini ileri sürerek onlardan şikayetçi oldu

ADANA - Adana'da iki yengesi ve kardeşi tarafından sokağa atılan 7 çocuk annesi hasta ve engelli kadına önce yardımsever vatandaş sahip çıktı ardından polisin ulaştığı çocuklarından biri evine götürdü.

Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesinde, 75 yaşındaki Sakine Çamer böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye giderek diyalize girdi. Aynı zamanda kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan yaşlı kadın, diyalize girdikten sonra hastaneden çıkıp çocuklarının evine gitti. Daha sonrada 50 yıldır yaşadığı kocasından kalan ve çocuklarının da bulunduğu eve gitti. Ancak yaşlı kadın iki gelini ve oğlu tarafından evde kalmasına izin verilmeyerek sokağa bırakıldı. 7 çocuk annesi kadın sokakta kaldı. Yaşlı kadın sokağa atıldığı için gözyaşlarına boğuldu. Bunun üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı kadını alıp polis merkezine götürdü. Bu arada polis yaşlı kadının çocuklarına ulaşmaya

çalıştı. Yaşlı kadının Cengiz Çamer isimli çocuğu telefonlara olumlu cevap vererek annesinin yanına geldi. Bu arada Adana Valisi Mahmut Demirtaş da yetkililere yaşlı kadınla ilgilenilmesi talimatı verdi.

"Beni darp ettiler"

Yaşlı kadın polis merkezinde gelinleri ve oğullarının kendisini darp ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Daha sonrada yaşlı kadın oğlu Cengiz Çamer tarafından alınarak evine götürüldü. Yaşlı kadın hastanede kaldıktan sonra evine gitmek istediğini ancak gelinleri ve iki oğlunun kendisini eve almadığını sokağa attığını buna çok üzüldüğünü bir tek oğlunun kendisine sahip çıktığını söyledi.

Cengiz Çamer ise yenge ve kardeşlerinin annesini günlerce aç bıraktığını bakmadığını bu nedenle annesinin 3 ay hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Bu süreçte de anneme kimse bakmadı. Herkes öldü diye ümidini kesti. Ancak o zamanda ben ve eşim baktık. Annemde hem şeker, hem kalp hem de böbrek yetmezliği hastalığı var. Enfeksiyon kaptığı için ayağı kesilme tehlikesi atlattı. Bu durumdaki kadın hastaneden çıktıktan sonra onu sokağa atmak vicdansızlık. Bunu yapanlarda öz kardeşlerim. Bir de annemi darp etmişler. Ancak ben anneme her zaman bakarım" diye konuştu.

Bu arada, yaşlı kadının oturduğu tekerlekli sandalyenin de sokaktaki bir vatandaş tarafından geçici olarak verildiği ortaya çıktı. Yaşlı kadını sokakta yerde gören bir vatandaşın emanet olarak tekerlekli sandalyesini verdiği bu nedenle Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğü tarafından tekerlekli sandalye alınarak kadına teslim edildi.

Sokağa atılan yaşlı kadına oğlu sahip çıktı

Kaynak: İHA

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