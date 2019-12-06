Sokağa atılan pitbull korku saldı

06.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:02

SİİRT'te sokağa bırakılan ve vatandaşlara korku yaşatan pitbull cinsi köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Kent merkezine kimliği belirsiz kişilerce, beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek bırakıldı. Vatandaşlar ile ve sokak hayvanlarının korku yaşamasında neden olan pitbull, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilidirild. Bölgeye gelen ekipler, köpeği bulmak için sokak aralarında arama yaptı. Kısa süreli arama sonunda bulunan pitbull, yakalanarak araca alındı. Köpek, Van Bölge Hayvan Bakım Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA