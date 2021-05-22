Sokağa atılan ilaçları 'şeker' zannedip yutan 4 yaşındaki ikizlerin tedavisi sürüyor
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Sokağa atılan ilaçları 'şeker' zannedip yutan 4 yaşındaki ikizlerin tedavisi sürüyor

Sokağa atılan ilaçları 'şeker' zannedip yutan 4 yaşındaki ikizlerin tedavisi sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken, çöpün yanında buldukları hapları 'şeker' zannedip yiyen 4 yaşındaki ikiz kardeşler Mizgin ve Ecrin Dündar'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken, çöpün yanında buldukları hapları 'şeker' zannedip yiyen 4 yaşındaki ikiz kardeşler Mizgin ve Ecrin Dündar'ın hastanedeki tedavileri sürüyor. Kızlarının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Erkan Dündar, "Kullanılmayan bu gibi ilaçlar sokağa atılmamalı" dedi.

İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi, 17. Sokak'ta dün evlerinin önünde oynayan ikiz kız kardeşler Mizgin ve Ecrin Dündar, sokakta buldukları ilaçları şeker sanıp yedi. Bir süre sonra fenalaşan ikizler aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada mideleri yıkanan Dündar kardeşler, durumları ağır olduğu için Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mizgin ve Ecrin Dündar kardeşler, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Kızlarının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Erkan Dündar, "Kızlarım, sokakta buldukları antidepresan olduğu sanılan ilaçları şeker sanıp yediler. Durumları ağırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alındılar. Sağlık durumları şu anda iyiye gidiyor. Kullanılmayan ilaçlar sokağa atılmamalı. Yazık, günah. Bu ilaçlar, ecza depolarına varsa imha depolarına verilmeli. En kötü ihtimalle lavaboya döküp üstüne sifon çekilmeli. Aksi halde bugün benim gördüğüm zararı yarın onlar yaşayabilir. Bu ilaçları sokak hayvanları da yiyerek telef olabilir. Bu konuda daha duyarlı olabiliriz " dedi.


Sokağa atılan ilaçları 'şeker' zannedip yutan 4 yaşındaki ikizlerin tedavisi sürüyor
Sokağa atılan ilaçları 'şeker' zannedip yutan 4 yaşındaki ikizlerin tedavisi sürüyor
Sokağa atılan ilaçları 'şeker' zannedip yutan 4 yaşındaki ikizlerin tedavisi sürüyor
Sokağa atılan ilaçları 'şeker' zannedip yutan 4 yaşındaki ikizlerin tedavisi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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