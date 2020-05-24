Sokağa akın eden yaşlılar: "2 ay, 3 ayda içeride kalsak sonumuz huzurlu olsun"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokağa akın eden yaşlılar: "2 ay, 3 ayda içeride kalsak sonumuz huzurlu olsun"

Tekirdağ'da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, sahilde gezerek deniz havası aldı.

Sokağa akın eden yaşlılar:
24.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:03

Tekirdağ'da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, sahilde gezerek deniz havası aldı. Dışarıya akın eden yaşlılar, "2 ay, 3 ayda içeride kalsak sonumuz huzurlu olsun" dediler.

Tekirdağ'da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar sahile akın etti. Korona virüs nedeniyle günlerdir dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlar, bayram günü dışarı çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı. Sahile akın akın gelen yaşlılar, "3 aydan beri içeride sıkıldık. Özgürlük çok güzel bir şey. Özgürlük kadar iyi bir şey yok. Tam yaşlılara göre güzel bir hava var dışarıda. Biz 2 ay, 3 ayda içeride kalsak sonumuz huzurlu olsun. Sonumuz iyi olsun o yeter bize" dediler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Haber
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Haber
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen...
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan İlhan Cavcav Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Ramazan
Şu an buradasınız: Sokağa akın eden yaşlılar: "2 ay, 3 ayda içeride kalsak sonumuz huzurlu olsun" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 16:03:50. #1.14#
title