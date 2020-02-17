"Şoka giren" hasta hayat kurtaran müdahaleyle yaşama döndü

17.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:12

Erzurum'da grip şikayetiyle geldiği hastanede hayat fonksiyonları duran ve zamanla yarışan doktorların erken müdahalesiyle hayata döndürülen 14 yaşındaki Saliha Daşbaşı, 2 haftalık tedaviyle sağlığına kavuşup yeniden hayata tutundu.

Dereboğazı Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Akif ve Ayşe çiftinin 14 yaşındaki kızı Saliha Daşbaşı, 15 gün önce grip, halsizlik ve bacak ağrısı şikayetiyle akşam saatlerinde Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Acil Servise başvurdu.

Hekimler, geceyi burada geçiren Daşbaşı'na yaptıkları takip sonucu tansiyonunda düşüş saptadı.

Sabah saatlerinde ise tansiyonu hiç alınamayan ve kalbi ile hayat fonksiyonları duran Daşbaşı, Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nuri Alaçakır ve Çocuk Palyatif Uzmanı Dr. Tuğba Güler tarafından yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Şoka girdiği için hayati tehlikesi bulunan çocuğu kurtarmak için adeta zamanla yarışan doktorlar, Daşbaşı'na kısa sürede solunum cihazı ve diyaliz tedavisi desteği sağladı.



Hastanın durumunun kritik olması yüzünden zamana karşı yarışan doktorlardan BEAH Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, Saliha Daşbaşı'na 15 dakikada, kalp veya akciğer yetmezliği olanlarda geçici yaşam desteği sağlayan ve "kalp pompası" olarak bilinen Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (EKMO) cihazı bağladı.

Doktorların erken müdahale ve tedavi girişimleri sonucu komadan çıkıp hayati tehlikeyi atlatan Saliha, yoğun bakımdaki tedavileri sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"Şehir dışına sevk edilseydi kaybedebilirdik"



Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın tansiyonu düşük olduğu için Dr. Alaçakır'ın kendisinden destek istediğini söyledi.

Kısa sürede hastaya müdahale ettiklerini anlatan Kaygın, şöyle devam etti:



"Kızımız septik şokta gelmişti, biz de EKMO cihazıyla boyundan ve kasık bölgesinden damarlara girerek hayati fonksiyonları sağladık, 3. gününde de hayati fonksiyonları normale geldikten sonra EKMO dediğimiz cihazı çektik. Kızımız düzeldi. Doğu'da böyle imkanın olması hastalar için büyük şans, bu imkan olmasaydı kızımızı şehir dışına sevk edecektik ve sevk sırasında kaybedebilirdik. Erzurum'a bu imkanı sağladıkları için başta Sağlık Bakanlığı ve hastane Başhekimi Dr. Mahmut Avcı'ya teşekkür ederiz."

Dr. Alaçakır da hasta Saliha Daşbaşı'nın grip şikayetiyle hastaneye getirildiğini ifade etti.

Daşbaşı'nın tansiyonu alınamadığı için şoka girdiğini ve hayati tehlikesinin bulunduğunu aktaran Alaçakır, "Saliha bize geldiğinde hayatı fonksiyonları ve böbrek fonksiyonlarında ciddi sıkıntılar vardı. BEAH'ın donanımı ve başarılı cerrahları sayesinde hastamız EKMO dediğimiz kalp pompası ve böbrek yerine koyma dediğimiz diyaliz tedavisine alınarak sağlığına kavuştu." dedi.

Alaçakır, Daşbaşı'nı hastanedeki 16. gününde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, tedavi sürecine katkı sağlayan meslektaşlarına teşekkür etti.



Anne Ayşe Daşbaşı da grip şikayetiyle acil servise getirdikleri, kızlarının 1 gün acilde kaldıktan sonra yoğun bakıma alındığını belirterek, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Allah devletimizden, doktorlarımızdan razı olsun"

Baba Akif Daşbaşı da BEAH doktorlarına ilgili ve alakalarından dolayı teşekkür ederek," Allah doktorlarımızdan, devletimizden razı olsun. Çok mutluyuz, kızımızı kurtardılar." diye konuştu.



Hasta Saliha Daşbaşı da sağlığına kavuşmasına vesile olan doktorlara dua ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA