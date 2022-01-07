Şok uygulamada uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
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Şok uygulamada uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Şok uygulamada uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de gece yarısı gerçekleştirilen şok uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli şahısta gözaltına alındı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de gece yarısı gerçekleştirilen şok uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli şahısta gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve narkotik polislerinin görev aldığı şok uygulama, Ahılı Kavşağında gerçekleştirildi. Polis, durdurduğu araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta da yapılan aramada torba içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan R.K. isimli şüpheli şahıs ise ifadesi için emniyete götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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