Şok şok ben evleniyorum

"Şükürler olsun evimi buldum. Bugün kaporamızı verdik. Allah isteyen herkese nasip etsin." sözleri ile sürpriz sözlerine açıklık getiren ünlü oryantal, "Evi şuan görseniz tiksinirsiniz. Mütevazi bir ev ve içi harap durumda. Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin TL bile değil ancak Cihangir'in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Fırsatçılar krizide bahane ederek Bir milyon TL'den kapı açıyorlar. O fiyata bulursanız öpün başınıza koyun. 1+1 evlerin kirası 16.000 tl. Bir yıldır araştırıyorum ancak bütçeme uygun bir ev bulabildim. Son kuruşuma kadar eve verdiğim için evin içini yaptıramadım. Çalışarak alnımın terini akıtarak evimi tamamlamayı düşünüyorum. Allah herkesi kiracılıktan kurtarsın." diyerek yeni yılı sahneden sahneye koşarak geçireceğini söyledi.

AÇIK YERLERİMİ ÖRTÜP TV'DE SANATIMI İCRA ETMEK İSTİYORUM.

Yılbaşında Kıbrıs'ta üç farklı sahnede olacağını da dile getiren Didem, tek hayalinin yeniden televizyonlara dönmek istediğini söyleyerek, "Televizyonu çok özledim. Gerekirse beş kuruş almadan yeniden televizyonda olmayı çok istiyorum. Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım. Kapalı kıyafetlerle de olsa çıkıp sanatımı icra etmek istiyorum." diyerek televizyon hasretini kameralar aracılığı ile dile getirdi.

BORÇ KORKUMDAN DUDAKLARIM UÇUKLADI

Son olarak dudağındaki uçuğu soran muhabirlere, "Borçtan çok korkarım. Sıkıntılı bir kaç gün geçirdim ev alma sürecinde. Çok stres yaptım. Fiyat bana göre çok uçuk olunca sanırım dışa vurumu böyle oldu." yanıtını veren Didem, röportajın ardından dans performansı için sahnedeki yerini aldı.