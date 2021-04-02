ŞOK ne zaman açılıyor? 2021 ŞOK çalışma saatleri ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

ŞOK ne zaman açılıyor? sorusu merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle marketlerin çalışma saati 9'dan sonraya ertelendi. Bu nedenle ŞOK saat kaçta açılıyor? Hafta içi ŞOK marketler saat kaçta açılır? ŞOK ne zaman açılıyor? 2021 ŞOK çalışma saatleri ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Hafta içi marketlerin saat kaçta iş başı yaptığını merak eden vatandaşlar, öte yandan kapanış saatlerini de merak ediyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinin düzenlenmesinin ardından marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri değişti. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. 1 Mart'tan itibaren market çalışma saatlerinde yeni bir düzen getirildi.

ŞOK NE ZAMAN AÇILIYOR?

ŞOK market hafta içi saat 10.00 ve 20.00, hafta sonu 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. ŞOK marketler öğle arası tatili yapmadan hizmet veriyor. ŞOK marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Her hafta birbirinden uygun ve kaliteli indirimleriyle dikkat çeken ŞOK market çalışma saatleri vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü ŞOK düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

ŞOK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Türkiye'nin 81 ilinde 7215'i aşan mağazası bulunan ŞOK market açılış ve kapanış saati;

ŞOK hafta içi ve Cumartesi (düşük, orta ve yüksek risk grubunda) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (çok yüksek riskli illerde 10.00-17.00)

ŞOK Pazar günü: Düşük ve orta risk grubunda 07.00-20.00 arası çalışıyor.