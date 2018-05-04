Şok Marketler'in Halka Arzında Fiyat Aralığı Belli Oldu

Şok Marketler Ticaret AŞ'nin paylarının halka arzı kapsamında pay başına talep toplama fiyat aralığının 12-14,40 lira olarak belirlendiği bildirildi.



Gözde Girişim Sermayesi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan Şok Marketler Ticaret AŞ'nin halka arzına ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"5 bin 100'den fazla mağazası ve 24 binden fazla çalışanı ile Türkiye'nin tüm şehirlerinde faaliyet gösteren, yüzde 39 sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret AŞ'nin paylarının halka arzına ilişkin Borsa İstanbul AŞ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin süreci bugün tamamlanmıştır. Tamamı sermaye artışı yoluyla gerçekleştirilecek olan halka arza ilişkin 1 TL nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığı 12 TL-14,40 TL olarak belirlenmiş olup, talep toplama günleri 8-9 Mayıs 2018'dir."