Şok Marketler'in Halka Arzında Fiyat Aralığı Belirlendi

Şok Marketler Ticaret AŞ'nin paylarının muhtemel halka arzı kapsamında pay başına talep toplama fiyat aralığının 12.00-14.40 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Gözde Girişim Sermayesi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan Şok Marketler Ticaret AŞ'nin muhtemel halka arzı ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"5 bin 100'den fazla mağazası ve 24 bin'den fazla çalışanı ile Türkiye'nin tüm şehirlerinde faaliyet gösteren, yüzde 39 sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret AŞ'nin paylarının muhtemel halka arzı kapsamında ilgili pay satışları, fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle konsorsiyum üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir. 1 TL nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığı 12,00 TL - 14,40 TL olarak belirlenmiştir."