Şok Marketler'in Halka Arzı

Borsa İstanbul'un halka arzı kolaylaştıran düzenlemelerinden ilk yararlanan şirket Şok Marketler Ticaret AŞ oldu.

Borsa İstanbul açıklamasında, borsanın halka arzı teşvik eden düzenlemelerinin "ilk meyvesini" verdiği, kotasyon mevzuatında yapılan değişiklikle, kotasyon koşullarından kar şartına ve öz sermaye şartına kadar bazı istisnalar getirildiği, öz sermaye şartına getirilen istisnanın negatif öz sermayeyi de kapsayacak şekilde genişletildiği anımsatıldı.

Açıklamada, getirilen istisnaların, sermaye artışı yoluyla yapılacak halka arzlarda, şirketin bünyesine girecek halka arz geliriyle şirketin zarar etmesine sebep olan finansman giderlerini önlemek için banka kredilerini kapatması, aynı zamanda öz sermayesini güçlendirerek sermaye kaybını ortadan kaldırması anlayışına dayandığı vurgulandı.

Mevzuat değişikliğiyle şirketlerin, yatırımlarını banka kredisi yerine sermaye piyasalarının sunduğu imkanlarla finanse etmesi, yüksek finansman (kur ve faiz) giderlerinden kurtarılması ve kar eden şirkete dönüşmelerinin amaçlandığı belirtildi. Böylece şirket karlarının, finansman giderine dönüşmek yerine halkla paylaşılmasının önünün açıldığı, mevzuat değişiklikleriyle bu durumdaki şirketlerin Türkiye sermaye piyasalarından kaynak temin etmek suretiyle hem sermaye yapılarının güçleneceği hem de azalan finansman giderleriyle karlılıklarının olumlu etkileneceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böylece bu şirketler, ülke ekonomisine yatırım yaparak, istihdama katkı sağlayacak ve bununla birlikte artan likidite sonucu Borsa piyasaları derinlik kazanarak bu şirketlere yabancı kurumsal yatırımcıların da yüksek tutarda talep göstereceği göz önüne alındığında, halka arzların yurtdışı sermaye piyasaları yerine borsada yapılması neticesinde Türkiye'ye ilave yabancı kaynağın girişi sağlanmış olacak.

Şok Marketler Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu bu kapsamda değerlendirilmiş olup, Borsamız tarafından gerçekleştirilen yukarıdaki mevzuat değişikliği sonucunda, Borsamızın teşviki ve olumlu görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulumuzun onayıyla halka arzına izin verilmiştir. Şirketin sermayesi 360 milyon liradan 578,5 milyon liraya çıkarılarak ihraç edilecek 218,5 milyon lira nominal değerli paylar halka arz edilecektir. İlk çeyrekte 12 milyar liralık halka arz, diğer taraftan yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen 6 halka arzda halka arz tutarı 3 milyar lira, şirketlerin toplam piyasa değeri ise 12 milyar lira olmuştur. Bu halka arzlardan pay alan yatırımcı sayısı 56 bin 500'dir. Bu yatırımcıların 15 bini ise halka arzlardan ilk defa pay alan, yani Borsamıza yeni gelen yatırımcılardır."

Açıklamada, ikinci çeyrekte Şok Marketler'in dışında Penta Teknoloji ve Defacto gibi şirketlerle halka arzların devam etmesinin beklendiği ifade edildi.