ŞOK Marketler, ilk çeyrekte net satışlarını 6,4 milyar TL'ye çıkardı
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ŞOK Marketler, ilk çeyrekte net satışlarını 6,4 milyar TL'ye çıkardı

ŞOK Marketler, ilk çeyrekte net satışlarını 6,4 milyar TL'ye çıkardı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

ŞOK Marketler, bu yılın ilk çeyreğinde net satışlarını yüzde 36 artırarak 6,4 milyar TL'ye çıkardı.

ŞOK Marketler, bu yılın ilk çeyreğinde net satışlarını yüzde 36 artırarak 6,4 milyar TL'ye çıkardı.

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, şirket, ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Buna göre, ŞOK Marketler, ilk 3 ayda net satışlarını yüzde 36 artırarak 6,4 milyar TL'ye yükseltti.

İlk çeyrekte 700 kişiye daha istihdam sağlayan ŞOK Marketler, 36 bin 365'e ulaşan çalışan sayısıyla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti.

"Üreticilerimize destek oluyor, enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, şunları kaydetti:

"Güçlü finansal yapımız ve müşteri odaklı iş stratejimizle 2021 yılının ilk 3 ayında değişen koşullara hızla adapte olarak kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. ŞOK Marketler, sunduğu avantajlı fiyatlarla enflasyonla mücadeleye katkıda bulunarak hem hane hem de ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Üreticilerimize destek oluyor, kaliteli ürünleri uygun fiyata sunarak enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyoruz. Elde ettiğimiz finansal sonuçlarla birlikte müşterilerimize, çiftçilerimize, üreticilere ve ekonomiye sağladığımız katkıdan mutluluk duyuyoruz."

Demirel, salgın döneminde önemi daha da artan dijital alışveriş uygulaması "Cepte ŞOK"a ilişkin de, "Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza hız vererek müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunma hedefiyle önemli adımlar attık. Yenilenen Cepte ŞOK uygulamamız üzerinden farklı ödeme seçenekleriyle siparişleri aynı gün içinde güvenilir şekilde müşterilerimize teslim ediyoruz. ŞOK Marketler olarak, e-ticaret ve dijitalleşme alanında yenilikler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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