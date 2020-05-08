ŞOK Marketler'den ilk çeyrekte 5,3 milyon TL kar
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ŞOK Marketler'den ilk çeyrekte 5,3 milyon TL kar

ŞOK Marketler'den ilk çeyrekte 5,3 milyon TL kar
08.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:24

Türkiye'nin gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk çeyreğinde 5,3 milyon TL net kar elde etti.

Türkiye'nin gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk çeyreğinde 5,3 milyon TL net kar elde etti.

ŞOK Marketler, 2020 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ŞOK Marketler, 2020 yılının birinci çeyreğinde net satışlarını yüzde 33,1 oranında artırarak 4,7 milyar TL'ye çıkardı. Şirket, 2020 yılının birinci çeyreğinde 221 yeni mağaza açarak yatırımlarını sürdürdü.

Toplam mağaza sayısını 7 bin 436, toplam çalışan sayısını da 32 bin 37'ye çıkaran ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk çeyreğinde 5,3 milyon TL net kar elde etti.

"Üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz"

ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, 2020 yılı birinci çeyrek rakamlarıyla ilgili, "Geçen yılı yaklaşık 30 bin istihdamla kapattık. Yılın ilk üç ayında 2 bin 299 kişiye yeni iş imkanı sağladık. Şu anda 32 bin kişiyi aşan büyük bir aileyiz. 2020 yılı içinde toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Güçlü finansal yapımız, müşteri odaklı iş stratejimizle 2020 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlardan dolayı mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Kovid-19 salgınına karşı hem çalışan ve toplum sağlığını korumak, hem de kesintisiz hizmet sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü hijyen tedbirini aldıklarını belirten Uğur Demirel, şunları kaydetti:

"Toplumumuza hizmet eden çalışanlarımızın sağlığı için, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklama ve yönlendirmeler doğrultusunda, üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. İlk günden itibaren ciddi önlemler aldık ve bu önlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Şok Marketler çalışanları olmak üzere, tüm perakende çalışanlarına, üreticilerimize, tedarik zincirinde rol alan tüm paydaşlarımıza gösterdikleri özveriden ötürü minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum."

"Adrese teslimat hizmetimizi martta hızla hayata geçirdik"

Günümüzde sosyal mesafenin ve evde kalmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Demirel, "Bu doğrultuda CepteŞok uygulaması üzerinden adrese teslimat hizmetimizi mart ayında hızla hayata geçirdik. Bu hizmetimizle öncelikle 65 yaş üzerindeki ve evlerinden çıkamayan tüm komşularımıza hizmet götürüyoruz." bilgilerini verdi.

Marketlerin komşularının ihtiyaçlarını "market fiyatlarından" ve hiçbir "ilave taşıma ücreti almadan" adreslerine teslim ettiklerini ifade eden Demirel, şöyle devam etti:

"Bankaların ve PTT şubelerinin kısıtlı hizmet verdiği bu dönemde, tüm ŞOK mağazalarımızdan sunduğumuz 'Para Transferi' ve 'Fatura Ödeme' hizmetlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Toplumumuzun da alınan tedbirlere uymaya devam etmesi sayesinde bu zorlu günleri hep birlikte geride bırakacağımızı ümit ediyorum."

Kaynak: AA

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