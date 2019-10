Şok Marketler'den "Ben de Varım" projesine destek

23.10.2019 12:16

Şok Marketler, bireysel, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan "Ben de Varım" projesinde lise öğrencilerine destek veriyor.

Şok Marketler'den yapılan açıklamaya göre, Dilara Demirel ve Serra Koçoğlu isimli lise öğrencileri, kadınların el emeğini, aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri bir platforma taşıdı. "Kadınları ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirme" hedefiyle yola çıkan "Ben de Varım" projesi kapsamında üretilen bez alışveriş çantaları, projeye destek olan Şok Marketler tarafından kadınlardan satın alınarak satışa sunuluyor.

Proje kapsamında, kadınların yaptıkları bez alışveriş çantalarının adedini 4,50 TL'ye satın alan Şok Marketler, bu çantaları 81 ildeki tüm mağazalarının kasa arkasında hiçbir kar amaçlamadan tüm vergiler dahil 5 TL'den satışa sunuyor.

"Kadınlarımızın el emeği çantalarını hiçbir kar amaçlamadan satışa sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şok Marketler Pazarlama Direktörü Nilhan Gülbahçe, proje fikrinin Şok Marketler'in çevreye katkı, kadın emeğini değerlendirme ve aile bütçesine destek olma vizyonu çerçevesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dilara ve Serra, bizleri bu projeye inandırdı ve heyecanlandırdı. Bu nedenle kendilerine destek olmak istedik. Ben de Varım projesine destek olarak hem geleceğimiz olan öğrencilerin deneyimlerini destekliyor hem de kadınlara ulaşarak el emeklerinin ve üretimlerinin toplumda yaygınlaşmasına ve potansiyel kitleye ulaşmasına katkı sağlıyoruz. Şok Marketler olarak, yeni poşet yönetmeliği sonrasında halkımıza daha da yakından dokunan bir yaklaşımla konuyu ele almak istedik. Öğrencilerimizin küçük ölçekte uyguladığı projeyi ölçeklendirerek tüm Türkiye'den kadınların katılımını sağlayacak şekilde büyütüp uzun soluklu olmasını hayal ettiğimiz projemizin ilk adımını attık. Sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan ev kadınlarıyla iletişim kurarak ve onları yönlendirerek projeye katılımları sağlandı. Her bir çalışanımızın emek ve mesai harcayarak destek verdiği proje kapsamında mağazalarımızın en görünür noktalarında kadınlarımızın el emeği çantalarını hiçbir kar amaçlamadan satışa sunuyoruz."

"Kadın emeğine destek devam edecek"

"Ben de Varım" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki ev kadınlarına ulaşarak el emeklerinin ve üretimlerinin toplumda yaygınlaşmasına ve potansiyel kitleye ulaşmasına katkı sağladıklarını aktaran Gülbahçe, projeye dahil olan kadınların elde ettikleri kazancı, kendilerinin veya çocuklarının küçük de olsa bir ihtiyacını karşılamada kullanacak olmalarının kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

Gülbahçe, Şok Marketler'in gelecek dönemlerde de kadın emeğini destekleyici farklı projelerle toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı sürdüreceğini kaydetti.

Verilen bilgiye göre, "Ben de Varım Projesi" kapsamında, Şok Marketler'in faaliyet gösterdiği Türkiye'nin 81 ilinde başvuru kabul ediliyor. Her birinin el yapımı olması gereken bez çantalar, 40 santimetre x 40 santimetre büyüklüğünde olması ve 5 kilogram taşıma kapasitesine sahip olması gerekiyor. Her bir kadından bir kereye mahsus 10 adet çanta alınabiliyor. Her yaştan kadının katılımına açık olan projede, temmuz ayından bu yana yaklaşık 700 kadınla iletişime geçildi.

Projeye başvurmak isteyen kadınlar, projenin detaylarını ve kurallarını mağazalardan, 0 539 570 63 33 numaralı WhatsApp hattından veya https://www.sokmarket.com.tr/sikca-sorulan-sorular adresinden yetkililere ulaşarak öğrenebiliyor.

Kaynak: AA