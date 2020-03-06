ŞOK Marketler 7 bin 215 mağazaya ulaşarak net satışlarını yüzde 33,1 artırdı

06.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:39

Türkiye'nin ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler (SOKM), 2019 yılında da büyümeye ve ülke istihdamına katkıda bulunmaya devam etti. 2019 yılında net satışlarını yüzde 33,1 artırarak 16,1 milyar TL'ye çıkardı. ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "2019 yılında da başarılı iş sonuçlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda müşteri odaklı yenilikçi iş modelimizin yanı sıra çalışanlarımızın özverili yaklaşımı ve paydaşlarımızın desteği etkili oldu" dedi.



Türkiye'nin en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2019 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ŞOK Marketler, 2019 yılında net satışlarını yüzde 33,1 oranında artırarak 16,1 milyar TL'ye çıkardı. ŞOK Marketler, 2019 yılında 851 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 7 bin 215'e yükseltti. Toplam çalışan sayısı 30 bine yaklaşan ŞOK Marketler'in, 2019 yılında TFRS 16 etkisi hariç Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 28,6 oranında artarak 810,1 milyon TL olarak gerçekleşti.



ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, 2019 yılı rakamlarıyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Güçlü finansal yapımız, müşteri odaklı iş stratejimizle 2019 yılında da hedeflerimize ulaşmayı başardık. İstihdama katkıda bulunmaya devam ettik. Çalışan sayısı 30 bine yaklaşan çok büyük bir aile olarak "ŞOK Ucuz" konseptimizle Türkiye'nin 81 ilinde müşterilerimizin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği, evlerine yakın bir satın alma noktası olmaya devam ediyoruz."



"Büyüme performansımızı 2020'de de sürdürmeyi hedefliyoruz"



2019 yılında net satışlarını yüzde 33,1 artırdıklarını vurgulayan Uğur Demirel şunları söyledi: "Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda öz marka ürün portföyümüzü; Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi yıllardır bilinen markalarımızın çatışı altında genişlettik ve 100 yeni öz marka ürünümüzü daha satışa sunduk. Böylece lider ulusal markalarımız ve çok çeşitli öz marka ürüne sahip portföyümüzle müşterilerimizin evlerinin tüm temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamayı sürdürüyoruz. Öte yandan meyve ve sebzedeki uzmanlığımızla sürdürdüğümüz doğrudan tedarik yöntemiyle hem çiftçilerimize destek olduk, hem de müşterilerimizi her mevsim uygun fiyatlı, çeşitli ve taze ürünlerle buluşturmaya devam ettik. Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için hizmet kapsamımızı genişleterek ŞOK İşlem'i hayata geçirdik. 81 ilde tüketicimize mağazalarımızdan haftanın yedi günü Para Transferi ve Fatura Ödeme yapma olanağı sunduk. Bunların yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle kadınların istihdama katılımı ve sosyo-ekonomik hayatta güçlenmeleri yolunda çalışmalar yaptık. Sosyal sorumluluk projemiz 'Ben de Varım' ile ev hanımlarının el emeğiyle ürettiği bez çantaları mağazalarımızda satışa sunarak onlara gelir kapısı açtık. ŞOK Marketler olarak sürekli gelişim odaklı bakış açımızla 2020 yılında da yeniliklere imza atmayı, büyüme performansımızı sürdürmeyi hedefliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA