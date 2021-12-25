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ŞOK Market'ten indirim açıklaması

ŞOK Market'ten indirim açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası yapılan indirim çağrılarına Şok Market'ten yanıt geldi.

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Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası yapılan indirim çağrılarına Şok Market'ten yanıt geldi. Market zinciri, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı" açıklamasında bulundu.

Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrıları yanıt buldu. Şok Market'ten yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

Şok Market'te 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya, 700 gram taze kaşar 49,90'dan 39,90'a indirildi. - İSTANBUL

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