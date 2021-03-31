ŞOK kimin? ŞOK marketleri sahibi kim? ŞOK ortakları kimler? ŞOK çalışan sayısı ve şube sayısı kaçtır?

ŞOK Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden birisidir. Peki, ŞOK'un sahibi kimdir? ŞOK marketleri kimin? ŞOK ortakları kimler? ŞOK tarihçesi nedir? ŞOK'un kurucusu kimdir? ŞOK marketlerinin kaç şubesi var? ŞOK marketleri toplam çalışan sayısı kaç?

ŞOK marketler zinciri hangi gruba ait? ŞOK sahibi kim, kurucusu kim? ŞOK tarihçesi ile ilgili bilgiler haberimizde.

ŞOK MARKETLERİ HAKKINDA

Şok veya ŞOK Marketler 1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafından kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 13 mağaza açarak faaliyetine başladı. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291, 2005 yılında 311, 2009 yılında 980, 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır.

2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi.

Şirket 2015 yılı itibarıyla tekrar büyüme kararı alarak, 30 Aralık 2016 tarihli verilere göre 4.000 şube sayısına ulaşmıştır.

ŞOK kuruluş yılı : 11 Ağustos 1999

ŞOK sloganı : Şok daha ucuzu yok (1995-2011), Hepsi iyi marka fabrikadan halka Şok (2011-2017), Yeter de artar (2017-günümüz)

ŞOK çalışan sayısı : 27.135 (2018)

ŞOK toplam şube sayısı : 7661

ŞOK SAHİBİ KİM?

2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi.

ŞOK sahipleri hisse oranları aşağıdaki gibidir:

Turkish Retail Investments B.V.: %23,53

Gözde Girişim Sermayesi A.Ş.:%22,94

Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV LDC: %5,88

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası: %5,55

Yıldız Holding: %5,46

Turkish Holdings IV Cooperatief U.A.: %5,16

Halka açık: %31,47

Ayrıca ŞOK Marketleri Genel Müdür'ü "Uğur Demirel" 'dir.

ŞOK MAĞAZA VE ŞUBE SAYISI KAÇTIR?

ŞOK Marketleri tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye'nin 81 ilinde 7661'i aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000'e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını "tek yerden" ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

2015'in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016'da 1.000 adet ve 2017'de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız."

ŞOK MARKETLERİ TARİHÇESİ

1995

ŞOK Marketler 13 mağaza ile faaliyetine başladı

2011

ŞOK Marketler 1.255 mağaza ve 7 depo ile Yıldız Holding bünyesine katıldı.

2012

Mağazalarda düzenlemeler yapıldı ve 1.144 mağaza ile yıla girildi.

2013

Şok Marketler, indirimli süpermarket zinciri olan Dia S.A.'yı 584 mağazası ile, Türkiye'de "Onurex" olarak bilinen perakende zinciri Onur Ekspres Marketçilik A.Ş.'yi 116 mağazası ile ve Devamlı İndirim Mağazacılık (Dim) mağaza zincirini 18 mağazası ile satın alarak, bünyesine kattı.

2014

Tüm mağazaların ŞOK mağazalarına dönüşümü tamamladı.

2015

Yeni iş modeli ve mağaza konsepti geliştirildi. Her gün ortalama 3 mağaza açılarak organik büyümeye geçildi ve yılsonu itibariyle 3.000 mağazaya ulaştı.

2016

Yeni mağaza konsepti ile günde 3 mağaza açmaya devam edilirken, mevcut 1.648 mağaza yeni mağaza konseptine dönüştürüldü. 1.000 yeni mağaza açılarak, mağaza sayısı 4.000'e ulaştı.

2017

ŞOK 81 ilde müşterilerine ulaşır hale geldi ve 5.100'ü aşan mağazaya ulaştı.

Mobil uygulama olan Cepte ŞOK uygulaması başlatıldı. "Tıkla ve Gel Al" uygulamasıyla Türkiye'de mobil uygulaması olan ilk perakende indirim marketi oldu.

2018

ŞOK 6.364 mağaza sayısı ve 27.135 çalışanıyla büyümeye devam etti.

ŞOK'UN MARKALARI

Migros Dönemi ŞOK Markaları (1995-2011)



Badi

Dinçol

ŞOK

Ada Çiftliği

Sakura

Döktüm

Maldiv

Yuka

Dikmen

Ülker Dönemi ŞOK Markaları (2011-Günümüz)

Amigo

Evin

Crown

Karmen

Mintax

MİS

Piyale

Deren

Peki

Tempo

Lio

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