Şok İddia! Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk mu aldırdı?

SEYHAN, ADANA (Snob Magazin) -

Al Sana Haber programında yaşananlar gündemden düşmüyor. Son olarak Seyhan Soylu, türkücü Nihat Doğan için bir dönem Serpil Çakmaklı ile Banu Alkan 'ın kavga ettiğini açıklamıştı. İddiaya göre Nihat Doğn 17 yaşındayken Çakmaklı ile tutkulu bir aşk yaşamıştı. Bu konu yayında yeniden açıldı. Nihat Doğan Seyhan Soylu'ya "Senin Ece Ronay ile düet yapacağını duydum. Yahu sen artık çok ünlü bir moderatör oldun; Uğur Dündar, Ahmet Hakan şarkı söyler mi? Senin ne işin var? Başarılı olduğun işlere bak, bırak şarkıcılık bizim işimiz. Hem hangi sesle düet yapacaksın?" diyerek dalga geçti.

Seyhan Soylu ise bu yoruma kızınca Nihat Doğan'a ^"Bak yine kaşınıyorsun. Serpil Çakmaklı aşkını nasıl patlattıysam. Neden ayrıldığını söylerim" dedi. Nihat Doğan bu sözleri duyunca yerinden fırladı ve ne yapacağını şaşırdı. Seyhan Soylu açıklamasına devam ederek şu iddiada bulundu: "Serpil Çakmalı ile Banu Alkan'ın Nihat Doğan için kavga ettiği yıllarda henüz Nihat Doğan o zamanlarda 17 yaşındaydı. O yıllarda çok çapkındı. Kadınlar onun 17 yaşında olduğunu bilirse yüzüne bakmazlar diye, sahte kimlikle dolaşırdı. 26 yaşındayım diye kadını kandırdı. O tarihte Nihat reşit yaşta olmadığı için oyuncu Serpil Çakmaklı 2 aylık hamileyken çocuk aldırdı. O tarihlerde de Serpil Çakmaklı büyük star ve bir içim su, Serpil Nihat'a sormuş, tabii ki Nihat kadını 26 yaşındayım diye kandırmış, sahte kimlik göstermiş kadında ne bilsin bunun fırlama kurnaz olduğunu, öğrenince çocuğu aldırıp hemen ayrıldı" açıklamasını yaptı.

Nihat doğan ne yapacağını bilemeyerek konuyu değiştirmeye çalıştı ve "Beni rezil ettin yeter" diyerek Soylu'nun ağzını kapattı.