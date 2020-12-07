ŞOK hafta içi kaçta açılıyor? ŞOK hafta içi kaçta kapanıyor?
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ŞOK hafta içi kaçta açılıyor? ŞOK hafta içi kaçta kapanıyor?

07.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:33
ŞOK hafta içi kaçta açılıyor? ŞOK hafta içi kaçta kapanıyor?

ŞOK hafta içi kaçta açılıyor? ŞOK hafta içi kaçta kapanıyor? Marketler açık mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi tarafından sokağa çıkma yasağında bazı kurumlar yasak dışında tutuldu. Peki, ŞOK hafta içi kaçta açılıyor? ŞOK hafta içi kaçta kapanıyor?

ŞOK hafta içi kaçta açılıyor? ŞOK hafta içikaçta kapanıyor? Marketler açık mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi tarafından sokağa çıkma yasağında bazı kurumlar yasak dışında tutuldu. Peki, ŞOK hafta içi kaçta açılıyor? ŞOK hafta içikaçta kapanıyor?

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

HAFTA SONU - HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 4 Aralık Cuma akşamından 7 Aralık Pazartesine kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişciler saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK, hafta içi ve hafta sonu 10.00'da açılmaktadır. ŞOK, hafta içi 20.00'da kapanmaktadır. ŞOK marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.

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