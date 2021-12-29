Şok eden İddia! Odasında böcek bulundu...

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın köşesine taşıdığı yazıda: Galatasaray'da uzun zamandır gündemi işgal eden 'köstebek' iddialarında önemli gelişmeler yaşandı. Geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve 'köstebek' imasında bulunmuştu.

Terim'den sonra Başkan Burak Elmas da aynı dertten yakınıp, "Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz" diye serzenişte bulunmuştu.İddialara göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırınca, herkesi şok eden olay yaşandı! Odasında "böcek" tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas'ın hemen gerekli tedbirleri aldığı konuşuluyor. Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ya da ne zamandan beri konuşulanların dinlendiği henüz bilinmiyor. Ancak bu konunun yargıya intikal etmesi an meselesiymiş.