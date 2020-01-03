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Şok eden Florin Andone iddiası! | Galatasaray haberleri

9 Kasım'da oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone'nin, sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında hasar tespit edilmişti.

03.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:11
Şok eden Florin Andone iddiası! | Galatasaray haberleri

9 Kasım'da oynanan maçında sakatlanan Florin Andone'nin, sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında hasar tespit edilmişti. Ameliyat olan Andone'nin bu sezonu kapatma ihtimali olduğu ortaya çıktı.


Sarı-kırmızılı kulüp bu gelişmeler üzerine Rumen forvetin kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı. Sahalara dönüş tarihi belli olmayan Andone ile yollarını ayıracak , bu hamleyle yabancı kontenjanında da yer açacak. (Sabah)


Kaynak: Hürriyet

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