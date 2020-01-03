Şok eden Florin Andone iddiası! | Galatasaray haberleri

03.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:11

9 Kasım'da oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone'nin, sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında hasar tespit edilmişti. Ameliyat olan Andone'nin bu sezonu kapatma ihtimali olduğu ortaya çıktı.



Sarı-kırmızılı kulüp bu gelişmeler üzerine Rumen forvetin kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı. Sahalara dönüş tarihi belli olmayan Andone ile yollarını ayıracak Galatasaray, bu hamleyle yabancı kontenjanında da yer açacak. (Sabah)



