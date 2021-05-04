"Şok denetim" uygulamasında 198 bin lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Şok denetim" uygulamasında 198 bin lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan ve gün boyunca kentin çeşitli noktalarında yapılan "şok denetim" uygulamasında kuralları ihlal eden 49 kişiye 198 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan ve gün boyunca kentin çeşitli noktalarında yapılan "şok denetim" uygulamasında kuralları ihlal eden 49 kişiye 198 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "şok denetim" uygulaması kapsamında Covid-19 denetimleri sürüyor. Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince yapılan ortak denetimde kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrol edildi. Kentin farklı cadde ve sokaklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik 30 dakikalık "şok denetim" uygulanıyor. Denetimlerde polis ve salgın ekipleri tarafından kişilerin HES kodu ve izin belgesi sorgulaması yapılıyor. Kentte gün içerisinde yapılan kontrollerde izin belgeleri olmayan 49 kişiye 4 bin 50'şer liradan 198 bin 450 lira, ehliyetsiz olarak motosiklet kullanarak arkasında yolcu taşıyan sürücüye de 13 bin 500 lira para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

'Şok denetim' uygulamasında 198 bin lira ceza kesildi
'Şok denetim' uygulamasında 198 bin lira ceza kesildi
'Şok denetim' uygulamasında 198 bin lira ceza kesildi
'Şok denetim' uygulamasında 198 bin lira ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sahte izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışan grubun gece gezmesi, pahalıya patladı
Sahte izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışan grubun gece gezmesi, pahalıya patladı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Antonio Guterres Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Şok denetim" uygulamasında 198 bin lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 02:39:43. #1.15#

title