"Şok denetim" uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
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"Şok denetim" uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı

İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

"Şok denetim" uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı Korona virüsü ile mücadelede yeni dönem: "Şok denetim" Kırıkkale'de komşusu ile birlikte kısıtlamayı ihlal eden kamyonet sürücüsü "şok denetim" uygulamasına takılınca ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı.

"Şok denetim" uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı

Korona virüsü ile mücadelede yeni dönem: "Şok denetim"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de komşusu ile birlikte kısıtlamayı ihlal eden kamyonet sürücüsü "şok denetim" uygulamasına takılınca ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı.

Kırıkkale'de korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında "şok denetim" uygulaması başlatıldı. "Tam kapanma" sürecinde başlatılan bu yeni uygulamada İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, sürücü ve yolcuların "HES kodu" ile "seyahat izin belgesi" kontrollerini yaptı. Polis ekiplerinin de destek verdiği uygulamada araçlar tek tek durduruldu.

Ücretsiz sular pahalıya patladı

Yani Mahalle Hasan Polatkan Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, bir kamyonetteki sürücü ve yolcular hem sokağa çıkma kısıtlamasını hem de sosyal mesafeyi kuralını ihlal ettiğini gördü. Komşusu ile birlikte damacanalara su doldurmaya giden sürücü ve komşusuna pandemi kurallarını ihlal ettiğini gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.

'Şok denetim' uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
'Şok denetim' uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
'Şok denetim' uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
'Şok denetim' uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

'Şok denetim' uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
"Şok denetim" uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
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