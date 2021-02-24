ŞOK 24 Şubat aktüel ürünler! ŞOK fırsat ürünler! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler?

24 Şubat ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınladı. ŞOK'ta bu hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'tan Cuma kampanyası!