ŞOK 24 Şubat aktüel ürünler! ŞOK fırsat ürünler! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler?
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ŞOK 24 Şubat aktüel ürünler! ŞOK fırsat ürünler! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler?

24.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:37
ŞOK 24 Şubat aktüel ürünler! ŞOK fırsat ürünler! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler?

24 Şubat ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınladı. ŞOK'ta bu hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'tan Cuma kampanyası!

ŞOK aktüel Cuma fırsatları evin ihtiyaçları için önemli ürünler getiriyor. Haftanın fırsatlarında 24 Şubat 2021 ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında özel kampanyalar yer alıyor. Peki kampanyalı ürünler neler? İşte detaylar: Öncelikli olarak Philips markalı olarak gelen 3 farklı Gaming ürünü var.

ŞOK 24 ŞUBAT FIRSAT ÜRÜNLER

ŞOK 24 Şubat aktüel ürünler! ŞOK fırsat ürünler! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler?
ŞOK 24 Şubat aktüel ürünler! ŞOK fırsat ürünler! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler?
ŞOK 24 Şubat aktüel ürünler! ŞOK fırsat ürünler! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler neler?

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